3 سيناريوهات وراء البيان المرتقب للعائلة المالكة عن كيت ميدلتون.. هل توفيت؟

عملية دقيقة في البطن مجهولة التفاصيل، كانت بداية اختفاء كيت ميدلتون أميرة ويلز، لأكثر من شهرين، والثالث على قرابة الانتهاء؛ إذ تتجه الأنظار بفضول كبير نحو كيت ميدلتون الذي أعلن قصر باكنجهام أخيرًا عن بيان يعلن فيه آخر تطورات حالتها الصحية.

سيناريوهات صادمة عن كيت ميدلتون

فترة اختفاء كيت ميدلتون أميرة ويلز أصبحت وسيلة للتكهنات حول السيناريوهات المفجعة التي تدور في أذهان الناس وفقا لما ورد في موقع «روسيا اليوم» و«سي إن إن»، اللذين تساءلا أين كيت، وما علاقة البيان بالسيناريوهات الثلاثة وهي انفصال كيت، أو دخولها غيبوبة أو موتها.

والبيان الصادر عن قصر باكنجهام بحسب صحيفة «الجارديان» من المفترض أنه يطمئن الناس عن حالة الأميرة كيت ميدلتون، التي انتشرت الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاتها، بعد أن أوضح قصر كنسينجتون في لندن في 17 يناير الماضي، أن الأميرة كيت من المقرر أن تخضع لعملية جراحية غامضة في البطن في عيادة لندن، ومع فترة الاختفاء الطويلة والصورة المعدّلة التي نشرها القصر وبعدها تم حذفها بسرعة زادت تكهنات الناس عن سيناريوهات اختفاء الأميرة.

صورة معدلة أشعلت فتيل الشك حول وفاة كيت

الصورة المعدّلة لكيت ميدلتون منذ أيام هي التي أشعلت بين الناس نظريات الشك ونسفت جهود القصر لطمأنة الجمهور حول صحة الأميرة كيت، فوصل الأمر ببعض الناس المؤمنين بنظريات المؤامرة لحد التشكيك حتى بأن تكون أميرة ويلز لا تزال على قيد الحياة.

دخول كيت ميدلتون في غيبوبة

وأثار بعدها اعتذار أميرة ويلز، التي أعلنت مسؤوليتها عن التلاعب بصورة نشرتها بمناسبة عيد الأم في بريطانيا الأحد، شائعات بشأن حقيقة وضعها، ولم يصدق الناس اعتذار كيت، وبعد الصورة انتشرت شائعات عن انفصال الأميرة خاصة وأن كل مناسبة كان يحضرها زوجها بدونها، واختفاء الأخبار عن كيت إلا من قليل من المواضيع البسيطة مثل رصد صورة لها بملامح متغيرة في سيارة، والسيناريو الثالث الذي يثيره بيان القصر في قلوب الناس هو دخول كيت ميدلتون في غيبوبة.