يترقب متابعو سر إلهي إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل، ويمكن متابعة الأحداث ومعرفة موعد مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة على قناة سي بي سي اليوم لمشاهدة ما سيحدث مع نصرة والكنز.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة على قناة سي بي سي اليوم، وفق الصفحة الرسمية للقناة.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة على قناة سي بي سي اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة على قناة سي بي سي اليوم، كما يلي:

يكون العرض الأول للحلقة الجديدة من المسلسل يوميا في تمام الساعة 12 صباحا، ويتم عرض الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، مي سليم، منير مكرم، أحمد بدير، صلاح عبدالله، ورنا رئيس.