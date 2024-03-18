مسلسل سر إلهي الحلقة 7.. محاولات روجينا لإخفاء الكنز والقبض على «سعد»

عثرت نصرة التي تجسد شخصيتها الفنانة روجينا في مسلسل سر إلهي، على الكنز الذي أوصى به إليها رجل الأعمال هارون، ولكنها مع ذلك لم تسلم من الدسائس التي تحاك ضدها من أقرب الناس إليها، وهو الأمر الذي جعلها تفقده مرة أخرى بعدما استطاعت الفرار بصحبة يحيى، لتتمكن مرة أخرى من إرجاع الذهب بعدما استولى عليه سليمان والد يحيى، وهذه المرة حاولت إخفائه في نفس المكان القديم ولكن العيون لم تترك مراقبتها للحظة.

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

وبعد كل تلك المحاولات البائسة لإخفاء الكنز استطاع عزيز أن يصل إليه في مخزن صديق والد نصرة في الإسماعيلية، ولكن الحلقة السابعة انتهت عند ذلك ولم يظهر ما إذا كان سيستطيع الفرار به أم ستلاحقه نصرة ويحيى، هذا ما ستكشف عنه الحلقة القادمة.

ومن الملابسات التي صاحبت هذه الحلقة وجعلت نصرة تتمكن من العثور على الذهب مرة أخرى هو اتفاقها مع ابنة صديقتها نادية التي تجسد دورها الفنانة ميمى جمال، بالتجسس على طليقها سعد الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت، وذلك عن طريق تهكير هاتفه، وتنجح في ذلك، وتقوم بإرسال إخبارية للشرطة بأن سعد يقوم بالتجارة في السيارات المسروقة، ويتم القبض على سعد، وحبسه أربع أيام على ذمة القضية.

مسلسل سر إلهي

يشار إلى أن مسلسل سر إلهي يدخل في إطار المسلسلات الاجتماعية التي تعرض حياة «نصرة» المظلومة من أقرب الناس إليها، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو من بطولة روجينا، وأحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين وأحمد بدير.