مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة.. هل ينكشف مخطط أدهم؟

يحاول «أدهم» الذي يجسد دوره الفنان محمود حجازي، في مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة تنفيذ مخططه باغتصاب «رقية» التي تجسد دورها الفنانة الشابة رنا رئيس.

ويتفق أدهم مع مديرة رنا التي تعمل معها على عربة في كشك بالشارع لبيع القهوة، على وضع منوم لرقية ثم الإتيان بها إليه بعد فشله في إقناعها بالارتباط به على مدار الحلقات السابقة، لذا من المتوقع أن ينفذ أدهم في مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة مخططه ليكسر رنا رئيس ويفعل بها ما يشاء وتكون ملكا له.

مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة

مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة يعرض على شاشة سي بي سي في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بطولة روجينا ومنير مكرم وأحمد بدير ومي سليم ومحمود حجازي ونهى عابدين.