موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 8

تواصل روجينا في مسلسل سر إلهي رحلة العثور على الكنز الذي تركه لها هارون بك، وهو عبارة عن ثروة كبيرة من السبائك، لذا يهتم الجمهور بمعرفة موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة الثامنة.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة الثامنة.

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة الثامنة في تمام الساعة 6:30 صباحًا.

وتأتي الإعادة الثانية للمسلسل في تمام الساعة 11:30 مساءً.

مسلسل سر إلهي

ينتمي مسلسل سر إلهي للمسلسلات الاجتماعية التي تتكون من 15 حلقة، يتناول حياة «نصرة» التي كانت تعمل في دار مسنين وتكسب قوت يومها لتساعد أشقائها، إلى أن أصبحوا أعداء بعدما شهدوا عليها زورا لكسب الأموال، المسلسل من بطولة روجينا، وأحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين وأحمد بدير.