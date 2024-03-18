مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8.. خناقة ستات أمام ملهى «عنبه»

لازالت الفنانة جومان تتألق في أحداث مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني التي شهدتها الحلقة 7، عندما ذهبت إلى الكبارية الذي يعمل بداخله «عنبة» الذي يجسد شخصية «تيتا»، لإيجاد حل في ارتباطه بـ«هنادي مهنا» بعدما تركها ولم يقم بالاتصال عليها منذ فترة زمنية ما استدعت الذهاب له وقيامه بتوجيه العتاب:«لو مش قد الزواج معشم البت معاك ليه؟»، لينتظر المتابعين ما سيحدث في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8 المقرر المقررعرضها اليوم.

خناقة ستات أمام كبارية «عبنة» مسلسل عتبات البهجة

وشهدت الحلقة 7 المزيد من الأحداث والمشاهد من بينها، قيام الفنانة جومانا مراد التي تجسد شخصية «نعناعة» بالاعتداء على صاحبة الكبارية التي يعمل بداخله «عنبة» أثناء دخولها لتسأله «هي دي اللي أنت بايع البت فلة عشانها؟»، لتنشب بينهما مشاجرة بالأيدي ويقوم الحراس «البودي جاردات» بالتدخل لفض تلك المشاجرة.

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة

ينتظر الكثير من متابعي مسلسل عتبات البهجة، عرض الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة المُذاع عبر شاشة قناة dmc في رمضان 2024 في تمام الساعة 6 وربع مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً و5 صباحًا يوميًا.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

عتبات البهجة يضم نخبة من ألمع النجوم بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.