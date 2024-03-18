في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، يحرص الكثيرون على الاطلاع على مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين 18 مارس 2024، ليتمكنوا من تنظيم ساعات اليوم بين العمل والطاعات وأداء الفروض، واللقاءات والاجتماعات الأسرية.

وفي هذا الصدد، تقدم جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم للقراء في الوطن العربي، موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين 18-3-2024، وفق ما نشرت وزارة الشؤون الدينية في تونس، والتي جاءت على النحو التالي.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الاثنين 18-3-2024

ويؤذن لصلاة المغرب في دولة تونس الشقيقة، ليعلن انتهاء اليوم الـ8 من شهر رمضان في تمام الساعة 6:32 مساءً، بينما في محافظة تونس العاصمة فيرفع في تمام الساعة 6:30 مساءً، في حين يرفع في محافظة سوسة 6:28 مساءً، وفي محافظة القصرين 6:35 مساءً.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

ويكون موعد صلاة المغرب في تونس، عقب رفع الأذان بدقيقة واحدة، وهي الفترة التي يمكن فيها للمسلم تناول من تمرة إلى 3 تمرات، أو كسر الصيام بتناول الماء، ويمكن في المتوسط إضافة 3 دقائق من رفع أذان المغرب، وذلك أسوة بالسنة النبوية بتعجيل الفطور.

موعد الإفطار اليوم في تونس الاثنين 18-3-2024

ويكون موعد الإفطار في تونس اليوم الاثنين الـ8 من شهر رمضان مبارك، بالتزامن مع رفع أذان المغرب في المساجد، إذ يرفع في محافظة جربة 6:27 مساءً، في حين يكون في محافظة صفاقس في تمام الساعة 6:30 مساءً، وفي محافظة قابس 6:30 مساءً.