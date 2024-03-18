سعد الصغير يكشف مفأجاة جديدة عن علاقة بوسي بوالدها.. ما القصة؟

أصبحت الفنانة بوسي محط أنظار الكثير في الوسط الفني، بعد حلقتها مع الإعلامية بسمة وهبي في برنامج «العرافة»، إذ تصدرت «الترند» بسبب مشكلاتها الأسرية سواء مع والدها أو زوجها، فقد صنعت بوسي حالة من الجدل بسبب مشكلاتها مع والدها وأنها كانت باستمرار ترفض مساعدته.

سعد الصغير يتحدث عن بوسي وعلاقتها بوالدها

«بوسي رفضت تعمل لأبوها عملية بـ4000»، بهذه الكلمات تحدث الفنان سعد الصغير مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة، عن بوسي قائلا إنه طلب منها في مكالمة أن تسامح والدها، لأنه طلب مني أن أكون وسيطا حتي تسامحه، ولكنها رفضت حتي أن تجري له عملية «ماية بيضا» على عينه، ووقتها أستاذ عمرو الليثي عمل له العملية .

سعد الصغير يتحدث عن والد بوسي

وقال سعد الصغير، أنه صرف ما يقرب من 250 ألف جنيه حتي يفرش لوالدها الشقة، واصفاً إياها بأنها كانت «خرابة»، لترد عليه بوسي من خلال فيديو في نفس البرنامج «هو أنا مش هقدر أعمل كل اللي حصل ده، أني أقف واجبله حاجة، وكنت بديله فلوس، بس والدي كان بيستغلوه ضدي، ويحاربوني به».