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دراما المتحدة

سعد الصغير يكشف سر حبس هشام ربيع بسبب بوسي: «ندم إنه اتجوزها»

كتب:

شريف سليمان
09:45 م | الأحد 17 مارس 2024
سعد الصغير وبوسي

سعد الصغير وبوسي

نفى المطرب الشعبي سعد الصغير، تصريحات المطربة الشعبية بوسي التي جاء فيها أن طليقها الراحل وليد فطين حُبس بسب إدانته في 75 قضية، مؤكدًا: «هي التي حبسته».

وقال الصغير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «هشام ربيع راح يخلص لها مشكلتها مع وليد فطين اتقبض عليه، قالها تعالى أخلص لك مشكلة، وطلب منه فطين 4 ملايين جنيه».

وتابع المطرب الشعبي: «دون علم هشام ربيع، اتفقت بوسي مع شخصين على ضرب وليد فطين فور رؤيته والاستيلاء على إيصالات الأمانة منه، ولكن كاميرا التقطت كل ما حدث، وأكد هشام ربيع على أنه ندم على أنه تزوج بها».

وواصل: «لم أفضح بوسي، لكن والدها طلب مني أن يظهر معي في البرنامج حتى تقول له بوسي إنها سامحته، وأنا اللي عملت الشقة وقلت لبوسي تقوله إنها اللي عملت الشقة وتقوله كل سنة وأنت طيب، لكنها قالت لي اعمل اللي انت عاوز يعمله».

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