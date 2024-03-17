مسلسل صدفة الحلقة 7.. تورط ريهام حجاج في قضية آداب

بدأت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 7، بانتظار ريهام حجاج «صدفة» مكالمة من «طارق» عصام السقا، التي اختفلت معه في اللحظة الذي اعترف لها بالحب، بعدما رآت خالد الصاوي في نفس المكان، وحاولت الهروب منه، ليتسائل الأخير عن السبب، لكنها رفضت ما أشعل الخلاف بينهما.

مسلسل صدفة الحلقة 7

وكعادة «صدفة» وقعت ريهام حجاج، خلال أحداث الحلقة 7، في ورطة جديدة بالصدفة، بعدما ذهبت لمنزل أحد طلابها، لتسأله عن طالبة متغيبة من المدرسة، إذ تدور الظنون والشكوك حول هذا الطالب، وهو ما كشفته «صدفة» وحاولت التأكد منه، وفي نفس اللحظة قررت صاحبة العقار الدخول لشقة الطالب، وحين رؤيتها لصدفة ادعت إنهم كانوا في «وضع مُخل» وقررت إبلاغ الشرطة.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.