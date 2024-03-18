الإعلامي مصطفى كفافي: الدراما الاجتماعية تأخذ نصيب الأسد من نسب المشاهدة

أشاد الإعلامي مصطفى كفافي بالأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الدارمية خلال موسم رمضان 2024، قائلا إن «المتحدة» قدمت تنوعا كبيرا للغاية في الأفكار، إذ توجد المسلسلات التاريخية على رأسها الحشاشين، وأخرى كوميدية مثل الكبير أوي، وأكشن مثل حق عرب، إضافة إلى الدراما الشعبية في مسلسل المعلم.

الدراما الاجتماعية تأخذ نصيب الأسد من نسب المشاهدة

وخلال تقديم حلقة برنامج «صباح الخير يا مصر» مع الإعلامية منة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، قال كفافي إن الدراما الاجتماعية تأخذ نصيب الأسد من نسب المشاهدة مثل «كامل العدد +، مسار إجباري، إمبراطورية ميم»، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير للغاية من المسلسلات التي ترضي كل الآذواق والأعمار.

مسلسلات لها نصيب كبير من المتابعة

وأكدت الإعلامية منة الشرقاوي أن هناك العديد من المسلسلات التي لها نصيب كبير للغاية من المتابعة سواء على شاشات الشركة المتحدة أو منصة watch it، موضحة أن تلك المسلسلات حققت جماهيرية كبيرة للغاية، ومشاهد من هذه الأعمال تصدرت التريند أكثر من مرة في الأسبوع الأول.