حدث ليلا: أنباء عن وفاة الأميرة كيت ميدلتون.. وهجوم إسرائيلي يستهدف مجمع الشفاء

شهدت الساعات الأخيرة عددًا من الأحداث والأخبار العالمية المتلاحقة، من بينها شائعات وفاة الأميرة كيت ميدلتون أميرة ويلز، وقصف محيط مستشفى الشفاء في غزة، وارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة، ولأول مرة الفصائل الفلسطينية تنشر مقطع فيديو لتتبع ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي متورط في عملية اقتحام مجمع الشفاء.

شائعات وفاة الأميرة كيت

أحاط الغموض بالأميرة كيت أميرة ويلز والمختفية عن الأنظار منذ ديسمبر الماضي، بعد أن أعلن قصر كنسينجتون في لندن في 17 يناير الماضي، أن ستخضع لعملية جراحية غامضة في البطن في عيادة لندن "لم يتم توضيح نوع العملية أو سببها"، وفق ما نشرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

وعلى الرغم من أنه بعد فترة وجيزة تم إعلان إصابة الملك تشارلز بالسرطان، وتوقفه عن أداء المهام الملكية، إلا أنه ظهر في العديد من المناسبات على عكس كيت مما جعل التكهنات حول وفاتها أو قتلها يتم تداولها بقوة بين الأوساط.

خاصة بعد أن تغيبت أميرة ويلز عن حفل عيد القديس باتريك، وهو تقليد سنوي تحرص على حضوره، خاصة وأنها حصلت العام الماضي على لقب العقيد الفخري للحرس الإيرلندي.

وقد أعلن القصر الملكي عن إصدار بيان لتوضيح الحالة الصحية للأميرة كيت خلال ساعات.

الفصائل تقتل الضابط المسؤول عن اقتحام مجمع الشفاء

خلال الساعات الماضية، نشرت الفصائل الفلسطينية ومقطع فيديو لتتبع ضابط في جيش الاحتلال يدعي يتسهار هوفمان المسؤول عن اقتحام مجمع الشفاء في منتصف نوفمبر الماضي.

ولأول مرة تعلن الفصائل عن استهداف ضابط بعينه من قوات الاحتلال، وقد ظهر في مقطع الفيديو الضابط من وحدة شلداج وهو وجنوده، قبل أن يتم اختياره وقنصه وقتله من قبل رجال المقاومة الفلسطينية.

تعطيل موكب الوزراء في تل أبيب

وبالتزامن مع اليوم الـ165 من العدوان على قطاع غزة، لا يزال الشارع الإسرائيلي يشتعل ضد حكومته، إذا تظاهر الآلاف من أهالي المحتجزين في قطاع غزة، أمام مبني الكابنيت الإسرائيلي للمطالبة بعقد صفقة تبادل للمحتجزين فورًا، ومنعوا مرور موكب عدة وزراء.

كما طالب المتظاهرين بإقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من منصبه والتوجه فورا إلى انتخابات مبكرة، كما رفعوا صورًا لنتياهو كتب عليها "أنت الرئيس .. أنت المذنب".

قصف محيط مستشفى الشفاء

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من الليل حصار مجمع الشفاء الطبي بالدبابات والآليات العسكرية، كما قصفت الطرق المؤدية للمجمع الطبي.

وكشفت وسائل إعلامية فلسطينية، اشتعال النيران في مبني الجراحات التخصصية بمجمع الشفاء، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.