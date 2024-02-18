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موائد الخير تُعدّ بشمال سيناء.. مطابخ رمضان تستعد لتقديم 400 وجبة يوميا

كتب:

حسين إبراهيم
07:55 م | الأحد 18 فبراير 2024
استعدادات مطبخ الخير لشهر الصوم بشمال سيناء

استعدادات مطبخ الخير لشهر الصوم بشمال سيناء

استعدت الجمعيات الخيرية والمؤسسات لشهر رمضان المبارك، وذلك بمزيد من الدعم والمنح الحكومية لليتامى والأرامل والفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجًا في قرى ومدن المحافظة.

توزيع شنط رمضان

قال علي غيط، مدير التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، في بيان له، إنه جرى إطلاق إشارة البدء في الاستعدادات للجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تساعد أصحاب العوز، من خلال الدعم الغذائي وتوزيع شنط رمضان، بالإضافة إلى توزيع وجبات غذائية من خلال «مطبخ الخير» الذي يواصل نشاطه للسنة الرابعة على التوالي في قرى ومدن المحافظة.

وأضاف «غيط» في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى تجهيز ما يقرب من 4 مطابخ في العريش، من خلال الجمعيات الخيرية ومؤسسات الدولة، وأيضًا مطبخين في بئر العبد ورمانة غرب المدينة.

وأوضح أن تلك المطابخ مدعومة من الجمعيات الأهلية والمؤسسات، ويقوم عليه العديد من المتطوعين من أهالي المكان، من الشباب والنساء، وذلك لتوصيل الوجبات الغذائية إلى محدودي الدخل، والفئة المستهدفة في منازلهم، طوال شهر الصوم.

وجبات للمحتاجين في العريش وبئر العبد

وأكد أحمد مقبل، أحد المشاركين في المبادرة، تجهيز أنابيب الغاز، و2 بوتاجاز، وأواني تتسع لأكثر من 400 وجبة يوميًا توزع على المحتاجين، وسوف يتم الزيادة في حالة ارتفاع الأعداد المستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن.

وأضاف أحمد الشريف، رئيس مؤسسة مصر الخير، في بيان، إن العمل يبدأ قبل رمضان بيوم واحد، ويستمر حتى عيد الفطر المبارك، واحتمالية أن يستمر حتى السادس من شوال، لصيام بعض الأسر الستة البيض، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن. 

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