مطابخ الخير تقدم 2000 وجبة يوميا للصائمين في الإسكندرية

وجبات للصائمين يجري توزيعها يوميًا في مختلف مناطق وأحياء الإسكندرية من خلال مطابخ الخير المقامة لدعم غير القادرين في شهر رمضان، بداية من منطقة أبيس بمدخل الإسكندرية من الطريق الزراعي وحتى بوابة الرسوم من الطريق الصحراوي، وتتسابق في تقديم أفضل أنواع الطعام للصائمين بأكثر من 2000 وجبة يومياً، ويتم تجهيزها بشكل متميز وبها الطعام والعصائر والحلويات.

مطبخ الخير في أبيس

المطبخ يعمل بكامل طاقته خلال شهر رمضان الكريم حسب «علي عاشور»، لـ«الوطن» القائم على مطبخ الخير بمنطقة أبيس بكل قراها ويتم البدء في الطبيخ والتجهيز من اليوم السابق، ومنذ صلاة الظهر نبدأ التسوية والتعبئة والتغليف، ويعمل الشباب بكل طاقتهم وتغمرنا السعادة أثناء عملية التوزيع ويتم توزيع الوجبات بشكل منتظم على الحالات الأكثر احتياجا حسب البحوث الاجتماعية التي يتم عملها من خلال الشباب عبر مكاتب التضامن الاجتماعي.

مطبخ الدخيلة

مطبخ الخير في الدخيلة يقوم خلاله بتجهيز 100وجبة يوميًا حسب هويدا عبدالمنعم، من المشرفين علي المطبخ، وجميع الوجبات توزع بالمجان على غير القادرين من أهالي منطقة الدخيلة، من خلال تبرعات أهل الخير من الإسكندرية.

أبو سليمان والسيوف

ويقدم مطبخ أبو سليمان والسيوف 2000 وجبة يوميًا لأهل الإسكندرية، وهو ما أكده الحاج جمال الغنيمي القائم علي المطبخ، لـ«الوطن»، ويتم الذبح يوميًا لتكون اللحوم المقدمة للصائمين طازجة إلى جانب الأرز والخضار ولا ننسى الفواكه والحلويات ويتم توزيع الوجبات على الحالات الأكثر احتياجا، كما يتم توزيع جزء من الوجبات على المارة في الشارع والسيارات أثناء أذان المغرب مع العصائر والتمر.

مطبخ الخير بالعجمي

شباب الخير بالبيطاش في العجمي يتسابقون لتقديم وجبات الإفطار طبقاً لمحمد حمدي قائد مجموعة شباب الخير لـ«الوطن» قائلًا: «رفعنا شعار ساعد تساعد، ونقوم بتجهيز اللحوم أو الأسماك أو الفراخ ما بين الإفطار والسحور ويتم التسوية من قبل أذان العصر، حتى يصل الطعام ساخنًا للصائمين، ونقدم يوميا أكثر من 100 وجبة إلى جانب تواجد مجموعة من شباب الخير لتوزيع التمر والعصائر أثناء رفع الآذان بشوارع العجمي».