بعد كشف حقيقة حنان في مسلسل حق عرب.. ما إجراءات تحرير محضر سرقة موبايل؟

أحداث مشوقة شهدتها الحلقة 7 من مسلسل حق عرب، منها عودة حنان التي تُجسد دورها الفنانة دينا فؤاد إلى سرقة الموبايلات للإنفاق على علاج والدها، وذلك بعد تهديد زوجة والدها الفنانة وفاء مكي لها بأنها إذ لم تعد للعمل معها ستكشف سرها أمام حبيبها عرب السويركي الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي.

وانكشف سر حنان عندما شاهدها والد رباح (وليد فواز)، وهي ترتدى ملابس غريبة بصحبة رجل وذهبوا إلى قسم الشرطة، ليتبين خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل حق عرب أن هناك محضرين ضد حنان بتهمة سرقة موبيلات.

إجراءات عمل محضر سرقة موبايل

ومن واقع أحداث مسلسل حق عرب، يوضح الخبير القانوني أشرف ناجي لـ«الوطن» الإجراءات القانونية التي ينبغي على الموطن اتباعها في حال تعرضه لسرقة هاتفه المحمول، إذ ينبغي التوجه مباشرة لعمل محضر سرقة هاتف محمول في مقر مباحث الاتصالات التابع له محل إقامته، على أن يُجهز عدد من البيانات اللازمة لعمل المحضر وهي البطاقة الشخصية وصورة منها وعلبة الموبايل الأصلية ومحتوياتها، وأرقام الشرائح التي كانت في التليفون قبل السرقة.

وأضاف ناجي، أن هناك طريقة أخرى يُمكن للمواطن اتباعها في حال سرقة هاتفه المحمول، وهي التوجه إلى قسم الشرطة التابع له مكان سرقة الهاتف لتحرير محضر سرقة موبايل، حتى تبدأ النيابة العامة إجراءاتها بتتبع الهاتف وتحديد اسم وعنوان السارق، لاستدعائه ومثوله أمام النيابة للتحقيق.

قصة مسلسل حق عرب

يُشار إلى أن مسلسل حق عرب يتكون من 30 حلقة، وتدور قصته حول شخصية «عرب السيوركي» الذي يقوم برحلة بحث عن قاتل والده، ويذهب للعمل في إحدى مصانع الأخشاب التي يمتلكها رياض الخولي خلال الأحداث، فيجد نفسه في صراعات وتصادمات مع وليد فواز الذي أصابه بعاهة مستديمة في الماضي وعلى إثرها فقد عينه، وتتصاعد الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب عدد كبير من الفنانين، وهم أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وفاء مكي، دينا فؤاد، وليد فواز، وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.