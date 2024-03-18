«الكل كسبان مع العوضي».. حل أسئلة الحلقة 7 من مسابقة مسلسل حق عرب

بعد انتهاء الحلقة 7 من مسلسل حق عرب، وضع الفنان أحمد العوضي بعض الأسئلة عن أحداث الحلقة، ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حتى يختار 10 فائزين مم أجابوا بشكل صحيح، وتسليمهم مكافأة المالية.

أحداث الحلقة 7 من مسلسل حق عرب

أحداث كثيرة دارت حولها الحلقة 7، التي كان من أبرزها تكرار حلم المعلم عبد ربه ويؤدي دوره رياض الخولي، ومعرفة مكان هروب سميحة، فضلًا عن قرار عرب السويركي بخطوبة حنان، التي تجسدها دينا فؤاد، وغيرها من الأحداث المشوقة.

إجابات أسئلة مسابقة مسلسل حق عرب

جاءت الأسئلة عبر الصفحة الشخصية للفنان أحمد العوضي كالآتي:

- «اسم الكباريه اللي كان فيه رباح قبل ما عرب يقطع عليه؟»

الإجابة: يُسمى كباريه الكينج.

- «جمال هيعمل ايه بالصورة اللي خدها لصباح وهي طالعة لعرب؟»

الإجابة: حسب توقعات الجمهور، فإن جمال، الذي يؤدي دوره أحمد عبد الله محمود، سيري الصورة لوالديه، لأنهما لم يصدقانه حينما أخبرهما بشكه في زوجة عمه.

- «عرب هيتجوز حنان ولا لأ؟»

الإجابة: عرب سيكتشف حقيقة ما تفعله حنان من قبل شقيقه علي السويركي، بعدما تم كشف محاضر الشرطة باسمها، وحينما يواجهها ستخبره بأمر زوجة والدها وينقذها منها، لكنه لن يتزوجها.

جدير بالذكر، أن ما يقرب من مليون ونصف، إجمالي مكافأة «العوضي» للفائزين الذين يجيبون على أسئلة الحلقات بعد عرضها، وهو ما جعل الجمهور في حالة ترقب دائمة لمتابعة الأحداث، والإجابة على الأسئلة المعروضة بعد انتهاء الحلقة، وتستمر المسابقة حتى 20 رمضان الجاري.