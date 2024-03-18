مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.. ورطة جديدة لـ«علي» و«حسين»

ورطة جديدة يقع فيها الشقيقان حسين «أحمد داش» وعلي «عصام عمر» بسبب والدهما الراحل عمر البرنس، حيث يكتشفان بعد زيارتهم لمنزل الممرض الذي قتل والدهم أنّه مقتولا فيسارعان بالهرب دون أي يشاهدهما أحد خوفا من التورط في الجريمة، ويصل إليهما فيديو من مجهول عبر واتساب، أظهر زيارتهما إلى منزل الممرض القتيل، وتستمر الأحداث يوميا في مسلسل مسار إجباري الحلقة 8، بطولة أحمد دأش وعصام عمر.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 8 بطولة أحمد دأش وعصام عمر

ويكشف «علي» لشقيقه «حسين» أنّ الفيديو يؤكد أنّهما تحت المرقبة المستمرة من جانب المسؤولين عن قتل الطالبة حبيبة ووالدهم عمر البرنس وأخيرا الممرض، لذا يجب الحذر في جميع خطواتهم المقبلة، وهو ما تظهره أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 8، التي تعرض الليلة.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة على قناة أون، يكون في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة على القناة الأولى المصرية، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة عبر تطبيق ووات واتش إت، الساعة السادسة مساءً يوميًا خلال شهر رمضان.