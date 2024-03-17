مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.. ياسمينا العبد تتعرض للتحرش

عرضت اليوم الحلقة 8 من مسلسل مسار إجباري، وظهرت فرح (ياسمينا العبد) وهي تتشاجر مع والدتها صابرين بسبب تحرش شاب بها في الشارع لترد بآنه ليس ذنبها.

مشاركة ياسمين العبد في مسلسل مسار إجباري

ويحدث موقف مشابه في الجامعة لفرح ياسمينا العبد التي تلجأ لأخواتها «علي» عصام عمر و«حسين» أحمد داش، فيأتيا مسرعين للدفاع عن أختهما وضرب هذا المتحرش.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري يعرض يوميا على CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، وتقوم ياسمينا العبد بدور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر والتي سينكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث.

المسلسل بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والعمل من إخراج نادين خان.

وشاركت ياسمينا العبد مؤخرا في المبادرة العالمية لتقديم مجموعة من الأفلام القصيرة المختارة تحت عنوان In Bloom التي تركز على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وتقوم ياسمينا العبد بدور «فاي» بفيلم بعنوان Period، من تأليف وإخراج نيكول تيني (الولايات المتحدة) والذي يدور حول فاي التي تعاني هي والعديد من زميلاتها في المدرسة من نقص الخدمات وعدم تمكنها من شراء منتجات الدورة الشهرية، لذلك تنطلق في حملة للحصول عليها مجاناً.