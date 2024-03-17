ملخص الحلقة 7 مسلسل مسار إجباري.. جريمة تلاحق أحمد داش وعصام عمر

شهد ملخص الحلقة 7 مسلسل مسار إجباري، أحداثا مهمة، فمن المتوقع أن يتورط أبناء عمر البرنس «محمود البزاوي» حسين «أحمد داش» وعلي «عصام عمر» في جريمة قتل الممرض الذي قتلته عصابة مجدي حشيش، ثم تم تصوير الثنائي أثناء ذهابهم إلى بيت الممرض للحصول منه على تفاصيل حول مقتل والدهم، فيفاجؤا به جثة هامدة على الأرض فيهربون.

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ومن خلال تهكيرهم جهاز مسعد «محسن منصور» يعرفون أنه جرى تصويرهم فيديو وهم في شقة الممرض المقتول، وإرسال المقطع إلى مجدي حشيش، وهو ما يدفعهم للاتحاد مرة أخرى لمحاولة الوصول لدليل براءة الدكتور صفوت مصباح، والذي يرغب مجدي حشيش «رشدي الشامي» في الحصول عليه لإخفائه وعدم تقديمه للمحكمة حتى لا يحاكم المتهم الأصلي.

ضياع حلم علي ومنحة السفر

وخلال ملخص الحلقة 7 مسلسل مسار إجباري، كان يرغب علي في الحصول على منحة القانون واستكمال دراسته في الخارجن، حيث تمكن من جمع المبلغ المطلوب واتفق مع والدته على هذا الأمر ورتب السفر واشترطت عليه أن يكون على تواصل دائم، إلا أن مجدي حشيش لا يرغب في سفره وأغراه بالعمل في مكتبه للحصول منه على مستندات براءة صفوت مصباح.