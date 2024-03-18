مسلسل مسار إجباري الحلقة السابعة.. ما علاقة مجدي حشيش بمقتل حبيبة؟

شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة السابعة بطولة النجم أحمد داش وعصام عمر، أحداثا مهمة، إذ يبرر مسعد «محسن منصور» للمحامي مجدي حشيش «رشدي الشامي» سبب قتل الممرض، موضحًا له أنّ أبناء عمر البرنس توصوا إليه وعرفوا أنه هو المتسبب في قتل والدهم عن طريق فحص كاميرات المستشفى، وفي حالة حديثهم معه سوف تتورط عصابة مجدي بأكملها.

مسلسل مسار إجباري الحلقة السابعة

وعلى جانب آخر من مسلسل مسار إجباري الحلقة السابعة، التقى علي «عصام عمر» خديجة ابنه خالة الطالبة المقتولة، وأكدت له براءة الدكتور صفوت مصباح المتهم في قتلها ظلما والمحكوم عليه بالإعدام، وأخبرته أن المحامي مجدي حشيش خسر هذه القضية متعمدا، على ما يبدو أن هناك سرا يخفيه مجدي وريما يكون له علاقة بمقتل الطالبة حبيبة، وهو ما توضحه الحلقات المقبلة.

علي يخسر المنحة الدراسية

وفي مسلسل مسار إجباري، يكتشف حسين «أحمد داش» وعلي «عصام عمر» أن مجدي حشيش يراقب تحركاتهما، ويدبر لهما المكائد وصورهما فيديو عندما توجها للممرض ووجداه مقتولاً، لذا لا يجدان مفرا من التعاون مع بعضهم من أجل الوصول إلى دليل براءة الدكتور صفوت الذي كان يمتلكه والدهما لكنه توفي قبل أن يخبرهما به، فيما يقرر «علي» التخلي عن منحة القانون خارج مصر.