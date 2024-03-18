سرقة ومحاولة قتل مصطفى شعبان في الحلقة 7 من المعلم.. ما العقوبة؟

أحداث شيقة عاشها الجمهور أمس مع الحلقة 7 من مسلسل المعلم، خاصة الواقعة التي تعرض لها «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان، إذ تعرض للضرب والسرقة ومحاولة القتل بتحريض من منذر رياحنة، الذي حرض رجاله على تتبع «حامد» في السويس وسرقة شنطة الأموال منه قبل شراء السمك.. فماذا لو تعرض شخص للسرقة ومحاولة القتل مثلما تعرض حامد بطل مسلسل المعلم؟

سرقة ومحاولة قتل في مسلسل المعلم

الواقعة التي تعرض لها مصطفى شعبان في مسلسل المعلم هي ضرب ونهب ومحاولة قتل، وفقا للمحامي أشرف ناجي في حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن المادة 40 من قانون العقوبات، تنص على أن الجريمة التي وقعت من شركاء بتحريض من شخص ما، يعاقب الشريك في الجريمة بعقوبة الفاعل الأصلي.

وبحسب «ناجي»، تقع تلك العقوبة على كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، سواء بالتحريض على ارتكابها أو باعطاء السلاح أو الآلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو مساعدتهم بأي طريقة في الأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها.

ما عقوبة التحريض؟

ووفقا لـ«ناجي»، فإن المادة 172 من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس كل من «حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب ولم تترتب على تحريضه أي نتيجة»، وبحسب المادة 318 من القانون نفسه، فإن كل من «يرتكب واقعة السرقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، وفي حالة العودة لارتكاب الجريمة يتم تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة.