التعليم: حذف الأجزاء الصعبة من الفيزياء والأحياء لطلاب الثانوية العامة الدمج

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّه تقرر حذف أجزاء في مواد العلوم الفصل الدراسي الثاني لطلاب ذوي الهمم المدمجين بالصف الثالث الثانوي العام للتخفيف عنهم، وتنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم بحذف الأجزاء التي تشكّل صعوبة عليهم خاصة.

الأجزاء المحذوفة للثانوية العامة الدمج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، أنَّه في مادة الفيزياء تمّ حذف قانونا كيرشوف من الفصل الأول من الوحدة الأولى من صفحة 13 حتى 18، ودوائر التيار المتردد الفصل الرابع الوحدة الأولى من صفحة 91 حتى 107، أما محذوفات مادة الكيمياء الكحولات - الأحماض الكربوكسيلية - الاسترات الباب الخامس من صفحة 151 حتى 187.

أما في مادة الأحياء أوضحت وزارة التعليم، أنَّه تم حذف الأحماض النووية وتخليق البروتين الفصل الثاني من الوحدة الثانية من صفحة 121 حتى 142، وفي مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية تم حذف الحركات الأرضية والعلوم البيئية والانجراف القاري، الباب الرابع من صفحة 43 حتى 60.