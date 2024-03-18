رغم الأزمات العديدة التي يتعرض لها الشقيقان حسين وعلي بعد مقتل والدهما عمر البرنس، يفكر «علي» جديا في حلم السفر للخارج لإتمام دراسته العليا في القانون، وشهدت حلقة أمس موافقة والدته على سفره إلى الخارج، وتأكيدها أنّها ستكون بخير هي وإخوته، إلا أنّ الأحداث ستتغير الليلة مع موعد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة اليوم.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة اليوم

وعن موعد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة اليوم، يكون في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة غدا الثلاثاء الساعة 3:30 عصرا على نفس القناة، في حين يتم بث الحلقة اليومية من مسلسل مسار إجباري عبر تطبيق ووات واتش إت، السادسة مساءً يوميًا طوال شهر رمضان.

أحداث الحلقة السابعة من مسار إجباري

وشهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل مسار إجباري، زيادة الارتباط بين حسين وأشقائه من زوجة والده أحسان، ما جعل شقيقته تلجأ إليه وتتصل بيه سريعا أثناء تعرضها للتحرش في الجامعة، وبعد وصوله وشقيقها علي يضربان الشاب.