«الزراعة»: تنفى وجود فيروس يؤدي إلى نفوق الدواجن في المزارع

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، من وجود فيروس يصيب الدواجن، ويؤدي إلى نفوقها في المزارع.

دورات الإنتاج تسير بانتظام

وأكدت الوزارة أن تلك الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، كما يوضح الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على أن دورات الإنتاج تسير بانتظام، ولا توجد أي مشكلات صحية في تربية الدواجن، وأن نسبه الإشغال في عنابر التسمين عالية والإنتاج من الدواجن حاليا يغطي كل الاحتياجات، وعلى الرغم من معدلات الاستهلاك العالية المتزايدة والمرتبطة بالمواسم إلا أن هناك استقرارا في الأسواق والأسعار.

وتهيب وزارة الزراعة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في توفير احتياجات صناعة الدواجن من أعلاف وأمصال ولقاحات بيطرية بالعملة الأجنبية، وتناشد الوزارة المواطنين بالحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.