اعرف الشخصية المتناقضة مثل «عمر الخيام» في «الحشاشين» وكيفية علاجها

خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين، تكشفت بعض ملامح شخصية عمر الخيام، الذي يؤدي دوره الفنان نيقولا معوض، وسلطت إحدى مشاهد الحلقة الضوء على سمة تميزت بها شخصية «الخيام» وظهرت جليةً في أشعاره، ألا وهي التناقض.

التناقض في حياة عمر الخيام

عندما سأل السلطان «ملك شاه» الذي يؤدي دوره الفنان إسلام جمال، عن معتقدات عمر الخيام الماثل أمامه، أجابه الأخير بأنه يحمل الكثير من التناقضات بداخله، فهو الزاهد الماجن وهو المؤمن بربه بكثيرٍ من الشك، هذا الحديث القصير جعلنا نتذكر بعض التناقضات والصراعات الداخلية التي انطوت عليها أشعار «الخيام» معبرا عن فلسفته الخاصة، ففي رباعياته الشهيرة باسمه تجده يقول:

فصغ وعاء الخمر من طينتي

واملأه تسرِ الروح في جثتي

ثم بعدها بعدة أبيات يقول:

يا تارك الخمر لماذا تلوم

دعني إلى ربي الغفور الرحيم.

اضطراب الشخصية الاجتنابي

الحديث عن عمر الخيام يأخذنا إلى الشخص المتناقض الذي يتصرف كمن يعيش بداخل روحين مختلفتين كل الاختلاف، إحداهما إيجابية والأخرى سلبية وتتنافس كل شخصية لتسيطر على الشخص المريض بالتناقض، بحسب حديث الدكتورة ألفت عياد، استشاري الطب النفسي لـ«الوطن»، التي أوضحت أن الشخص المتناقض يكون في أغلب الأحيان واعياً بتناقضاته، ما يجعله في حالة من عدم الوفاق مع ذاته، وهذه حالة مرضية تسمى اضطراب الشخصية الاجتنابي.

وأشارت إلى أن هذه الحالة تنشأ عادةً بسبب العزلة والانطواء على الذات الذي يجعل الشخص متخوفاً من مواجهة الآخرين بأفكاره، فيميل إلى التصرف بعكس ما يؤمن به، وقد يكون من الضعف أمام ملذاته أنه يخالف عقيدته الراسخة، وبدلا من معالجة المشكلة تراه يبرر موقفه ويحلل لنفسه المحرمات.

كيفية التعامل مع الشخص المتناقض

الشخص المتناقض يكون مزاجيا بدرجة كبيرة فهو يتخذ رأيا لا ينطبق مع أفعاله، ومع الوقت يكون باطنه مختلفاً كليا عما يظهره، وفي حالة أنك صادفت شخصا تنطبق عليه هذه الصفات ينبغي عليك أن تتبع النصائح التالية:

1. التقبل وعدم انتقاض صاحب هذه الشخصية لأنه في الأساس يعاني من اضطراب نفسي، ولا داعي للدخول معه في جدال لا طائل منه.

2. الاحتواء وتقديم نصائح غير مباشرة للشخص المتناقض أو الذي يمكن تسميته بمزدوج الشخصية.

3. الهدوء وتحمل تقلباته المزاجية قد يكون خطوة أولية في علاجه.

نصائح لعلاج تناقض الشخصية

عندما يلاحظ الفرد أنه يسلك سلوكا مخالفا لقناعاته عليه أن يتخذ بعض الخطوات لتقليل الصراع بين النقيضين المعتمل بداخله، فبحسب الدكتورة ألفت عياد يمكن معالجة الشخص المتناقض لنفسه من خلال تغيير أفكاره المتناقضة إذا كانت سلبية أو تطويع سلوكه ليوافق أفكاره، وهذا التحول لن يحدث في يومٍ وليلة وإنما يحتاج إلى طول تمرن لحل المشكلة عقليا أولا، لذلك من الضروري أن يدرك الذي يعاني من التناقض خطورة هذا التناقض عليه، وما ينجم عنه من شعور دائم بالذنب يصل في بعض الأحيان حد احتقار الذات كونها منافقة.

مسلسل الحشاشين رمضان 2024

يذكر أن مسلسل الحشاشين يؤدي بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، في دور حسن الصباح زعيم الفرقة الشيعية الأكثر دموية في التاريخ، ويشاركه عدد من النجوم على رأسهم أحمد عيد وفتحي عبدالوهاب وميرنا نور الدين.

المسلسل يعرض على قناة DMC في الساعة التاسعة مساءً، ويعاد في الساعة 1:45 صباحا، كما يمكن مشاهدته قبل موعد العرض التليفزيوني بساعتين على منصة WATCH IT، في تمام السابعة مساءً.