مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة.. بسمة وصابرين تسددان ديون محمود البزاوي

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري بطولة صابرين وبسمة أحداثا مهمة، حيث قررت إحسان (صابرين) وبسمة (نعمات)، تسديد ديون زوجهما الراحل عمر البرنس، التي كانت السبب فى تعرض شقة كل منهم للتفتيش الدقيق، حيث برر أبنائهما علي وحسين، أنّ والدهم ترك وراءه الكثير من الديون والدائنين، إلا انّ المفاجآت ستكون من نصيب نعمات وإحسان مع أحداث الليلة من مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.

مسار إجباري الحلقة الثامنة

وكشفت الأحداث قيام إحسان التي تجسد دورها الفنانة صابرين، كسر الوديعة البنكية المملوكة لها لتسديد الديون، وذهبت نعمات لبيع ذهبها لتسديد الديون ودفع الإيجار المتاخر عن الشقة منذ 6 أشهر ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري.

وتتفاجأ إحسان بأنّ أبنائها أصبحوا يرفضون الحديث عن والدهم الراحل بسبب كذبه عليهم لمدة 20 عاما طوال زواجه بنعمات، ورغم الأزمة الجديدة في منزل إحسان لكنها لن تكون الأزمة الوحيدة التي تتعرض لها ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة.

وتتعرض إحسان لمشدات كلامية بين أبنائها حيث ترى أنّها فقدت ثقتهم وأنّهم يتمردون عليها بسبب كرهها لوالدهم بعد معرفتهم بزواجه عليها وإخفاء الأمر عنها لمدة 20 عاما، فينشأ صراع بين أبنائها بينما تتدخل ضرتها لحل المشكلات وتهدئة الأبناء.

تحرص قناة CBC على عرض المسلسللات اليومية في مواعيدها ضمن خريطتها البرامجية منذ بداية شهر رمضان، لذا فإنّ موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة 8 ، وفقا لخريطة القناة.

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة 8

وعن موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة 8، فهى فى الأوقات التالية:-

- موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 8 على قناة CBC، يكون الساعة 6:05 مساءً، والإعادة 9:45 صباحًا.

- موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 8 على قناة سي بي سي دراما، يكون الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة على قناة الحياة، يكون في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة على القناة الأولى المصرية، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة عبر تطبيق ووات واتش إت، تعرض الحلقة الجديدة يوميًا بدءًا من الساعة السادسة مساءً يوميًا خلال شهر رمضان.

أحداث الحلقة السابعة من مسار إجباري

في الحلقة السادسة ظهرت وصية البرنس التي كتبها قبل دخوله إلى المستشفى، ويعترف فيها أمام أفراد أسرته بحقيقة زوجه من عنايات وإحسان، وقرأ الوصية ابنه الكبير علي الذي يجسد دوره عصام عمر، وطلب منهم لم شمل العائلتين.