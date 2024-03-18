مسلسل حق عرب الحلقة 8.. خطوبة أحمد العوضي ودينا فؤاد

على الرغم من تجاوزات حنان التي تجسد دورها دينا فؤاد من خلال السرقة والنصب على الآخرين بشكل غير أخلاقي ضمن مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على شاشة قناة ON Drama؛ إلا أنَّ حبيبها عرب السويركي والذي يقدم دوره أحمد العوضي لازال لا يعلم أي شيء عنها، وكان قلقًا عليها في المرة الأخيرة التي تواجدت فيها في قسم الشرطة.

خطوبة أحمد العوضي ودينا فؤاد

وذهب عرب السويركي إلى منزل حنان للاطمئنان عليها، ولكن زوجة أبيها رضا والتي تجسد دورها وفاء مكي لم ترحب به لأنّه لا صلة قرابة بينهما، فقرر عرب السويركي خطبة حنان من أبيها رسميًا، وتحديد موعد لقراءة الفاتحة.

محمد علي ماهر يلاحق دينا فؤاد

ويلاحق علي السويركي والذي يجسد شخصيته محمد أحمد ماهر حنان بمحاضر السرقة، من أجل الوصول لأخيه بعد تصالحهما لمعرفة أسرارها وماذا تفعل؟ ليكون تهديدًا لشقيقه ونقطة ضعف له خاصة أنه يحمل له كره كبير وترك منزلهم وعمل مع عدوه رباح أبو الدهب.