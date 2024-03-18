«التعليم» تعلن نتيجة مسابقة «الرائد العام المثالي» بين مديري المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة المسابقة القومية «الرائد العام المثالي» بين مديري المدارس للمراحل الثلاث «الابتدائية، الإعدادية، الثانوية» والتي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2023-2024، تحت شعار «الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي».

تحفيز مديري المدارس على تطوير البيئة التعليمية

وتأتي المسابقة انطلاقا من دور الوزارة في دعم التفوق القيادي والمجتمعي والجهود المستمرة لاتحاد مدارس الجمهورية في تعزيز الابتكار والتفوق في القيادة والخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة، والتعرف على قدرات ومواهب مديري المدارس.

وأكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، أنّ المسابقة تهدف إلي تعزيز التميز الأكاديمي والقدرات القيادية وتحفيز مديري المدارس على تطوير البيئة التعليمية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتشجيع مديري المدرسة على تحقيق تحسينات مستدامة في العملية التعليمية، ودعم أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية والريادة، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين رواد العموم حول الرؤى والمقترحات للارتقاء بمستوى أدائهم المهني وتفاعلهم التربوي المثمر، إضافة إلى تحديد أهم المعوقات التي تعوق أداء عمل رواد العموم خلال تفعيل الأنشطة المدرسية.

وأضاف موسى أنّ المسابقة تمت وفق عدة معايير ارتكزت على السمات الشخصية، والمشروع المقدم من الرائد العام في ضوء الموضوع المحوري، والمهارة في تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتفعيل الريادة وتشكيلات الاتحادات الطلابية بالمدرسة، والقدرة على تذليل المعوقات وتفعيل أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية، وأوجه الرعاية للفئات الخاصة وطلاب الدمج ، وتصور مقترح لتطوير الاتحادات الطلابية بالمدرسة ودوره في تنفيذ المبادرات المدرسية لتحقيق أهدافها.

نتيجة المسابقة القومية الرائد العام

وجرى إعلان نتيجة المسابقة، حيث فاز من مديري مدارس المرحلة الابتدائية، راندا فيصل حافظ من مديرية البحيرة بالمركز الأول، وإيمان عويس إسماعيل من مديرية الفيوم بالمركز الثاني، ونعمة خيرى سالم برغش من مديرية الجيزة بالمركز الثالث، وختام محمد السيد حسن من مديرية شمال سيناء بالمركز الرابع، وخضرة يوسف على عمارة من مديرية الإسماعيلية بالمركز الخامس.

وفيما يتعلق بمديري مدارس المرحلة الإعدادية، فاز عبدالسلام عبدالسلام علي سلامة من مديرية دمياط بالمركز الأول، وهالة محمد طه عبدالرحيم من مديرية المنيا بالمركز الثاني، وحنان عبدالسلام محمد الغول من مديرية البحيرة بالمركز الثالث، وسحر ضوي محمود من مديرية أسوان بالمركز الرابع، وشيماء محمد رضا أحمد من مديرية الإسكندرية بالمركز الخامس.

وبالنسبة لمديري مدارس المرحلة الثانوية، فازت مروة السيد علي علي العيسوي من مديرية الشرقية بالمركز الأول، وعبير اليمنى عبدالمنعم الجوهرى من مديرية بورسعيد بالمركز الثاني، وولاء حامد ضرار أحمد من مديرية قنا بالمركز الثالث، وأمل سعيد محمد من مديرية السويس بالمركز الرابع، وصفاء محمد صبري عبدالعليم من مديرية بني سويف بالمركز الخامس.