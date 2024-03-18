دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسلات الأطفال

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسلات الأطفال.

مسلسل «نور والكوكب السعيد»

في مسلسل «نور والكوكب السعيد» الحلقة السابعة، بدأت الأحداث بحديث يحيى مع أخته زهرة ورامي صديقهم والكائن الفضائي عن أنّ الطاقة السلبية في العالم تنخفض، ويعرض عليه رامي أماكن جديدة يخوض فيها مغامرات جديدة.

مسلسل «سر المسجد»

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل «سر المسجد»، تمكن حبيبة من السيطرة على جهاز غلباوي وتهكيره بمساعدة والدها، ونجح سيف وأصدقائه في العثور على رمز من الرموز المفقودة للتطبيق، كما تحدث الشيخ صلاح عن فضل التطهر والذهاب للمسجد، وأكد لهم أنّه من المستحب التزين عند الذهاب للمسجد وارتداء أفضل الملابس، والاهتمام بالنظافة الشخصية لأن الذهاب للمسجد يعني الذهاب لرؤية الله عز وجل.

مسلسل «يحيى وكنوز»

في الحلقة السابعة من مسلسل «يحيى وكنوز»، تم اكتشاف لوحة الهزيمة التي تزور التاريخ المصري، وأراد أن يدفنها رئيس عصابة سارقي الهوية فضولي في مكان يصعب العثور عليها سوى في العصر الحديث، كما تم الحكم بالإعدام على يحيى وشقيقته كنوز والأستاذ فضولي بعد اتهامهم بالخيانة.