ظهر في أحداث الحلقة 7 من مسلسل يحيى وكنوز.. ماذا تعرف عن معبد الأقصر؟

تستمر مغامرات «يحيى» وشقيقته «كنوز» في أحداث الحلقة 7 من مسلسل يحيى وكنوز، وتستمر معه رحلات الانتقال عبر الزمن، وخلال رحلة للطلاب إلى المناطق الأثرية المصرية، زاروا معبد الأقصر وتحدث معهم المعلم عن تاريخ المعبد والملوك الفراعنة، فماذا نعرف عنه؟.

معلومات عن معبد الأقصر

معبد الأقصر بعد ظهوره في الحلقة 7 من مسلسل يحيى وكنوز، يعد المكان الرئيسي لأحد أهم الاحتفالات الدينية المصرية القديمة، وقديمًا، كان ينقل تماثيل كل المعبودات آمون وزوجته موت وابنهما رب القمر خونسو من معابدهم في موكب مهيب إلى معبد الأقصر ليتمكنوا من زيارة المعبود المقيم هناك آمون إم أوبت وهو الاحتفال المعروف باسم عيد الأوبت، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الآثار المصرية.

وتم بناء معبد الأقصر على يد الملكة حتشبسوت، بينما بُنى قلب المعبد في عهد أمنحتب الثالث، وتحتوي إحدى الحجرات الداخلية على مجموعة من المناظر والمعروفة باسم مناظر الولادة الإلهية، ويتقدم قلب المعبد صالة أعمدة أمامها ساحة محاطة بأعمدة، وقام رمسيس الثاني ببعض الإضافات أيضًا.

وأطلق المصريون القدماء على معبد الأقصر اسم «ايبت رسيت» أي «الحرم الجنوبي»، وذلك بسبب مكانه داخل مدينة طيبة القديمة «الأقصر حاليًا».

أسعار دخول معبد الأقصر

تصل سعر تذكرة معبد الأقصر إلى 40 جنيها، بينما للطلاب 20 جنيها، وللأجانب الكبار 260 جنيهًا، والطلاب 130 جنيهًا.