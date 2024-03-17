مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 7.. هل نشبه أجدادنا من المصريين القدماء؟

مغامرات وأحداث كثيرة، يحكيها مسلسل يحيى وكنوز 3، المعروض على شاشة قناة DMC؛ إذ يظهر بطل المسلسل الكرتوني وهو يروي حكايات ومغامرات مختلفة خاصة بالتاريخ المصري، والسفر إلى مختلف العصور عبر البوابة السحرية الخاصة به.

وخلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل يحيى وكنوز، اكتشف اتباع الملك بسماتيك الأول، لوحة الهزيمة التي تزور التاريخ المصري، وأراد أن يدفنها رئيس عصابة سارقي الهوية «فضولي» في عصر الملك بسماتيك، في مكان يصعب العثور عليها سوى في العصر الحديث.

اتهام يحيي بالخيانة

خيانة كبيرة، وصف بها يحيى وشقيقته كنوز والأستاذ فضولي، وحُكم عليهم بالإعدام، وهم في طريقهم إلى المكان المخصص بتنفيذ الأحكام، وجدوا طفل صغير يشبه «يحيى»، حينها قالت كنوز: «الواد دا شبهك أوي يا يحيى»، ليرد الأخير: «تفتكري ممكن يكون جدي من المصريين القدماء».

ونستعرض، هل يمكن أن يشبه الجيل الحالي «العصر الحديث»، أجدادهم من المصريين القدماء.

هل نشبه أجدادنا من المصريين القدماء

بحسب الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، خلال حديثه لـ«الوطن»، هناك احتمالية كبيرة، أن يشبه الجيل الحالي أجدادهم من المصريين القدماء، فالشكل عبارة عن جينات، وحسب دراسات عديدة فهناك العديد من المصريين اكتشفوا أن جيناتهم متشابهة مع أجدادهم من القدماء المصريين.

التشابه في الملامح والجينات، هو الذي يجمع بين المصريين القدماء وأحفادهم من العصر الحديث، وذلك بنسبة تطابق كبيرة، أي أنه من المحتمل أن نشبه أجدادنا من المصريين القدماء.