«القومي للبحوث»: يجب شرب المياه كل ساعة من الإفطار حتى السحور

قالت الدكتورة أمل محمد مصطفي الفقي بقسم العقاقير، معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي، إنه يجب على الفرد تناول كوب إلى كوبين من الماء كل ساعة خلال الفترة ما بين الإفطار إلى السحور، وهي الكمية المثالية التي يجب على الصائم تناولها بعد الإفطار

وشددت على ضرورة الحرص في شهر رمضان على شرب المياه، بالإضافة إلى المشروبات الرمضانية الصحية لتعويض السوائل المفقودة، وبينها الخشاف وهو عبارة عن مزيج من الفواكه المجففة، غني بالكثير بالعناصر والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم مثل الكالسيوم، الحديد، الصوديوم، المغنيسيوم، الزنك، البوتاسيوم.

شرب المياه في رمضان

ووفقا لتقرير صادر عنها، فإن الخشاف يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث يُصنف كمُلين طبيعي، ويحمي من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، ويحافظ على توازن السوائل والأملاح في الجسم، كما يُنشط الدورة الدموية، بالإضافة إلى قمر الدين، المصنوع من حبات المشمش المجففة، ويتميز هذا العصير باحتوائه على العديد من الفيتامينات الضرورية للجسم.

حالات فقر الدم

وذكرت أن الخشاف يفيد في حالات فقر الدم بسبب غناه بالحديد، فضلا عن تعزيز جهاز المناعة، بالإضافة إلى تنشيط وظائف الكبد‏ وتقليل مستويات الكوليسترول الضارLDL في الدم، ويحمي من أمراض القلب والشرايين لاحتوائه على البوتاسيوم، ويحتوي على أعلى كمّيةٍ من فيتامين A مُقارنةً بجميع أنواع الفواكه المجففة الأخرى ويسهم في الحفاظ على صحّة الجلد والرؤية كما يدعم عمل الجهاز الهضمي، ويقي من الإمساك، نتيجة احتوائه على الألياف الغذائية المفيدة.