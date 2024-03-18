أسهل طريقة لعمل الكوكيز بالتمر.. حلوى لذيذة بعد الإفطار

الكوكيز بالتمر من ألذ وأشهى الحلويات التي يُمكن للأمهات تحضيرها لأطفالها بسهولة وبمكونات بسيطة بعد الإفطار، وهي تُعتبر من الحلوى المفيدة لغنى التمر بالكثير من العناصر الغذائية التي تُساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، فضلًا عن دورها في تعزيز صحة الجهاز العصبي وإمداد الجسم بالطاقة، بحسب ما ذكره موقع health line الطبي.

طريقة عمل الكوكيز بالتمر بخطوات سهلة

يُمكن لربة المنزل تحضير الكوكيز بالتمر اللذيذ، باتباع وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» المُذاع على شاشة CBC، والتي لا يستغرق تحضيرها 20 دقيقية وبمكونات بسيطة متوفرة في المنزل، كالتالي:

مقادير الكوكيز بالتمر

كوب دقيق.

كوب زبدة.

نصف كوب سكر بودرة .

2 بيضة.

فانيليا بنكهة البرتقال.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودرة.

رشة ملح.

- لحشو الكوكيز

تمر طري أو عجوة مفروم.

- مقادير تزيين وجه الكوكيز

بيضة.

سوداني مجروش.

سمسم.

فانيليا بنكهة البرتقال.

طريقة تحضير كوكيز بالتمر