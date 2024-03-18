مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 8.. هل تتزوج هاجر السراج من أجل البعثة؟

تشهد أحداث الحلقة الـ8 من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الإثارة والتشويق حول الصراع الذي يدور بين «مختار» خالد النبوي وأبنائه الستة، إذ شهدت الحلقة السابقة العديد من الأحداث المثيرة ومنها اصطدام «منى» هاجر السراج بوالدها أثناء الحديث بينهما في البعثة المُرشحة إليها.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 8

شهدت أحداث الحلقة عرضاً من الدكتور «أحمد» صديق دكتورة «منى» بالجامعة وهو السفر معها إلى ذلك البعثة المعروضة عليها بعد الارتباط بها بشكل رسمي، وكشف لها عن إعجابه بها وصرح لها برغبته في الزواج منها، ولم تتخذ قراراً في ذلك.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

يأتي موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 8 اليوم في تمام الساعة 10:45 مساءً على قناة dmc، وعلى قناة dmc drama في تمام الساعة 6:05 مساءً، كما يُعرض على منصة watch it الإلكترونية في الساعة 10:45 مساءً بالتزامن مع عرضة على قناة dmc.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي ونور النبوي وهاجر السراج ومايان السيد والطفل آدم وهدان والطفلة منى أحمد زاهر ونشوى مصطفى وحلا شيحة كما انه سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.