الأم المثالية في شمال سيناء.. معاناة بدأت من الثانوية تكللت بالتكريم

فازت صباح صالح سليمان حسن في محافظة شمال سيناء، بمسابقة الأم المثالية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام 2024، والتي تبلغ من العمر 54 عامًا وحاصلة على دبلوم صناعي، وهي أرملة منذ 23 عامًا.. ربت أبناءها وكافحت حتى حصل الابن الأول على دبلوم صناعي، والابنة الثانية دبلوم صناعي، والثالث على دبلوم زراعي، والرابع على دبلوم صناعي.

بدأت «صباح» معانتها قبل إتمامها السنة الثانية من المرحلة الثانوية التجارية بوفاة والدها، ولم يكن للأم المثالية دخل فتركت دراستها، وتزوجت في عام 1985 من رجل يعمل في ورشة، وكانت ترعى والدي زوجها المريضين.

رغم التعب والمشقة، أصرت «صباح» على استكمال دراستها، والتحقت مرة أخرى بالمدرسة حتى حصلت على دبلوم صناعي، وأنجبت طفلين، كما تعلمت الحياكة وأعمال التطريز؛ لتحسين دخل الأسرة ومساعدة الزوج في مصاريف علاج والديه.

عانى زوجها من ألم شديد في القدمين لكن لم يجد تشخيصا لحالته في محافظته، فكانت تترك أولادها مع والدتها المريضة وتسافر مع الزوج لعرضه على الأطباء المتخصصين في المحافظات الأخرى، ولم يتوصل الأطباء لتشخيص لحالته.

رُزقت بطفلين آخرين، ولم تستطع «صباح» أن تلتحق بوظيفة حكومية رغم توافر البعض بسبب رعايتها المستمرة للزوج ووالديه وأبنائها، ووالدتها، توفي والد الزوج فقامت الأم ببيع المنزل لسد احتياجات الزوج العلاجية وانتقلت وزوجها وأبنائها ببيت والدتها لتقوم برعايتها.

حصلت الأم على معاش ضمان للأبناء وكان قدره 45 جنيهًا في ذلك الوقت، فقامت بشراء ماكينة خياطة وعملت عليها بجانب إعداد وجبات ساخنة للموظفين المغتربين بالجامعة بجانب قيامها (معاونة منازل).

أصيبت «صباح» بتهتك جزئي في أوتار اليد نتيجة لقيامها بهذه الأعمال الشاقة واحتاجت إلى تدخل جراحي نتج عنه عجز بسيط في اليد اليمنى، كما أصيب الابن الأصغر بمشاكل في الرئة وارتشاح هوائي قبل أن ينهي دراسته الثانوية وقامت الأم بعرضه على أطباء خارج المحافظة، وزادت المعاناة بعد أن أصيب الابن الأكبر بحادث نتج عنه تهتك بالقدم اليمنى ونتج عن ذلك حدوث إعاقة لهم ما أدى إلى حصولهم على كارنية الخدمات المتكاملة ومعاش كرامة.

تكفلت «صباح» بتجهيز ابنتها الوحيدة، ولا تزال ترعى أبناءها المرضى، وتبحث بكل السبل عن عمل مشروعٍ خاص لتحسن دخل الأسرة.