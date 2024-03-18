والذي يقدم من الفنان أمير كرارة شخصية دكتور ياسين الرفاعي ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي، إذ تورط منذ الحلقة الأولى التي تعرض على قناة on في جريمة قتل والده الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8 على قناة on اليوم

ويكون موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8 على قناة on اليوم في تمام الساعة 9 مساءا، وسيكون لها موعدي إعادة الموعد الأول في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل وموعد الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة العاشرة الا ربع صباح اليوم التالي.

وستشهد حلقة اليوم الكثير من التطورات خاصة مع ظهور المعلم سيد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي، والذي سيكون هناك صراعات بينه وبين دكتور ياسين وذلك لأنه يحب سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل وهي تساعد دكتور ياسين ومعجبة به.