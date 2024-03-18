 «القومي للترجمة» يعلن أسماء الفائزين في مسابقة «أبناء رفاعة»

أطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، النسخة الأولى من مبادرة أبناء رفاعة، التي تستهدف الاحتفال بكبار المترجمين الذين أثروا الحياة الثقافية والفكرية في مصر والعالم العربي، للتعريف بإنجازاتهم الثقافية من خلال تسليط الضوء على الأعمال المهمة التي قدموها للمكتبة العربية.

الفائزين بمسابقة أبناء رفاعة

وجاءت أسماء الفائزين كما يلي: عن اللغة الإنجليزية أحمد فتحي إبراهيم مرسي، ومرضي محمد أنور زنباع، وروفيدة جمال ثابت خضيري، وعن اللغة الفرنسية ماريا هانىء سلامة عياد ومنال ممدوح يوسف أحمد وعن اللغة الاسبانية كلٍ من أروى أحمد حسن طاهر ونهى عبد الحميد علي حسنين، وعن اللغة الصينية رضوى محمد سلمان وعن الفارسية زينب محمد إبراهيم الدسوقي.

يذكر أنّ المركز القومي للترجمة خصص النسخة الأولى من المسابقة والتي تم إطلاقها في 30 سبتمبر الماضي تزامنًا مع اليوم العالمي للترجمة، للاحتفاء بالمترجم والمثقف الكبير شوقي جلال، وجرى تخصيص المسابقة لترجمة مقدمة كتابه الشهير «الترجمة في العالم العربي.. الواقع والتحدي»، وتأتي المبادرة استكمالا لخطة المركز الطموحة لاكتشاف أجيال جديدة من شباب المترجمين.