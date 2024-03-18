الأم المثالية في البحر الأحمر.. أنجبت 3 أطباء ومهندس وتحدت الصعاب

فازت ابتسام حمدي أحمد عبدالعزيز بمحافظة البحر الأحمر، في مسابقة الأم المثالية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام 2024، والتي تبلغ من العمر 55 عامًا وحاصلة على دبلوم زراعة، وحالتها الاجتماعية أرملة منذ 12 عامًا.

تزوجت «ابتسام» في عام 1986 وكان زوجها موظفا حكوميا، ورغم دخلهما البسيط فإنها عاشت حياة مستقرة وسعيدة وأنجبت طفلين، وخلال تلك الفترة خضع الزوج للعديد من العمليات الجراحية، وعانى كثيرًا بعد نقل دم ملوث في أثناء العملية.

أنجبت الأم المثالية طفلتيها الثالثة والرابعة، وأصبح لديها 4 أبناء قامت برعايتهم وتربيتهم، وساندت زوجها في أثناء مرضه بسرطان الكبد، ولم تُقصّر تجاههم، فعملت في بعض الحرف اليدوية والمهنية؛ لإعانتها على تكاليف العلاج والنفقات التعليمية للأبناء حتى يتفوقوا دراسيًا.

فكانت «ابتسام» الداعم الأول لأبنائها وتحسهم على التفوق والنجاح والالتزام بالقيم الدينية الجميلة، وفي 2012 توفي الزوج وترك معاشا بسيطا للأسرة، استطاعت الأم أن تصمد به لتكون سندا لأبنائها في التعليم حتى تفوقوا وحصلوا على أعلى الشهادات فحصل الابن الأول على بكالوريوس هندسة فنية عسكرية، ويعمل مقدما بالقوات المسلحة، والابنة الثانية حصلت على بكالوريوس صيدلة وتعمل طبيبة صيدلانية، والابنة الثالثة بكالوريوس طب وتعمل طبيبة، والابنة الرابعة بكالوريوس صيدلة.

وتكلل مشوار «ابتسام» بتزويج أبنائها الأربعة؛ وتؤدي رسالتها مع أبنائها.