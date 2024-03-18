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دراما المتحدة

الأم المثالية عن المنوفية.. «ميرفت» تحملت مسؤولية إخوتها وأبناء زوجها

كتب:

أحمد أبوضيف
12:55 م | الإثنين 18 مارس 2024
الأم المثالية عن محافظة المنوفية

الأم المثالية عن محافظة المنوفية

مرفت توفيق غانم، البالغة من العمر 54 والفائزة بلقب الأم المثالية عن محافظة المنوفية، حسبما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، والمتزوجة على مدار 26 عامًا، وتعمل رائدة اجتماعية، ولديها ابنة طالبة بكلية الطب، وابنان للزوج «فتاة حالصة على بكالوريوس تربية، وابن حاصل على بكالوريوس طب بشري».

الأم المثالثة 

تحمّلت مرفت مسؤولية أشقائها بعد وفاة والدتها في حادث وقامت بدور الأم، وتزوجت عام 1998، وكان الزوج لديه اثنين من الأبناء تحملت مسؤوليتهما مع إخوتها وقامت برعايتهم وتعليمهم حتى تزوج إخوتها ووصل أبناء الزوج للمراحل التعليمية العليا.

رزقها الله بابنة وحيدة، واستطاعت الأم المثالية الالتحاق بالعمل كرائدة اجتماعية، فكان لها دور كبير في خدمة الناس على مدار السنوات، ووصل أبناء الزوج لمناصب إدارية حيث عملت ابنته معلمة والابن معيد بمعهد الكبد، وابنتها طالبة بكلبة الطب، واستمرت في عملها كرائدة اجتماعية حتى الآن وحرصت على متابعة إخوتها وأولادها.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.