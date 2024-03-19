«معلومات الوزراء»: انبعاثات الميثان تسببت في ثلث الاحتباس الحراري العالمي

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن غاز الميثان ينبعث من مدافن النفايات عندما تتحلل النفايات العضوية مثل بقايا الطعام والخشب والبطاقات والورق ونفايات الحدائق في غياب الأكسجين، ويحبس الميثان، الحرارة في الغلاف الجوي تزيد بمقدار 86 مرة على ثاني أكسيد الكربون على مدار 20 عامًا، مما يجعله هدفًا حاسما للعمل المناخي.

ولفت المركز فى تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية»، إلى أن تحليل بيانات الأقمار الصناعية العالمية يظهر من أنحاء العالم وقوع ما مجموعه 1256 حدثا باعثا لغاز الميثان بين يناير 2019 ويونيو 2023، وتتصدر باكستان والهند وبنغلاديش قائمة الدول التي لديها أكبر عدد من التسريبات تليها الأرجنتين، وأوزبكستان، وإسبانيا.

الانبعاثات من مدافن النفايات يمكن أن تتضاعف بحلول عام 2050

يؤكد العلماء أن الانبعاثات من مدافن النفايات يمكن أن تتضاعف بحلول عام 2050، مع نمو سكان المناطق الحضرية، مما يقوّض فرصة تجنب كارثة مناخية، إذ تسارعت انبعاثات غاز الميثان منذ عام 2007، وتسببت في ثلث الاحتباس الحراري العالمي الذي يقود أزمة المناخ اليوم.

النفايات المتحللة مسؤولة عن 20% من انبعاثات غاز الميثان

وتعتبر النفايات المتحللة مسؤولة عن نحو20 % من انبعاثات غاز الميثان التي يسببها الإنسان، وتتسبب عمليات الوقود الأحفوري في 40% من الانبعاثات، فيما تتسبب حقول الماشية، والأرز في الـ 40% الأخرى من الانبعاثات.

تقليل انبعاثات مدافن النفايات

ولفت التقرير إلى أنه يمكن تقليل انبعاثات مدافن النفايات عن طريق إنتاج كميات أقل من النفايات العضوية في المقام الأول، أو تحويلها بعيدًا عن مدافن النفايات، أو على الأقل احتجاز بعض غاز الميثان الذي يُطلق من مدافن النفايات.