شمال سيناء تتسلم 106 آلاف شجرة مثمرة وزينة للحد من الاحتباس الحراري

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استلام 106 آلاف شجرة مثمرة وزينة من وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي، ضمن الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

وأكد محافظ شمال سيناء، أنّ المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أنّ المحافظة تسلمت نوعين من الأشجار، وهي المثمرة مثل «البرتقال، اليوسفي، الزيتون، الليمون، التين، الخوخ والرمان»، والزينة مثل «الجزورينا والاكاسيا والكافور وفرشة الزجاج والكينوكاربس»، لافتًا إلى توزيع الأشجار المثمرة على التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء، والزينة على مجالس المدن لتزيين مداخل المدن والقرى.

اهتمام الدولة بالبيئة في جميع المحافظات

وأضاف اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنّ المبادرة الرئاسية تؤكد حرص الدولة بجميع مؤسساتها على الاهتمام بالبيئة وتحسين الخصائص المناخية ومضاعفة المساحات الخضراء المنزرعة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة هي الثانية التي تتسلمها المحافظة، حيث تسلمت 75 ألف شجرة مثمرة وخشبية في المرحلة الأولى، وجرى توزيعها على المنشآت الحكومية والمدارس ومداخل المدن.

وأشار علي الجوهري، ممثل وزارة الإنتاج الحربي، إلى أنّ المبادرة تستهدف الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، مكافحة فقر الغذاء، الحفاظ على رقعة المياه، زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي والحصول على أكسجين نقي، تشغيل الأيدي العاملة عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة وتوفير فرص عمل، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

وأوضحت الشيماء أحمد سيد، مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، أنّ المحافظة تسلمت 106 آلاف شجرة من بينها 70% مثمرة، ستوزع على التجمعات التنموية في وسط سيناء وعددها 11 تجمعًا تنمويًا، و30% أشجار زينة ستوزع على مجالس المدن.