فنان شاب يشارك في معرض عن الاحتباس الحراري بالبرلمان الأوروبي

يشارك الفنان الشاب كريم علاء عبد اللطيف، بلوحة فنية في معرض حلم الأرض بـ«البرلمان الأوروبي» في بروكسل ببلجيكا يناير خلال يناير الجاري.

وقال كريم عبد اللطيف لـ«الوطن»: أشارك بلوحة عن الاحتباس الحراري في معرض «حلم الأرض»، الذي يضم 24 فنانا، من مختلف الدول، بقيادة بعض الفنان العرب في أوروبا.

وعبرت عن الفكرة في اللوحة، ورسمت الأدخنة المتصاعدة من المصانع والغازات السامة الناتجة عنها، التي تعد أحد مسبببات الاحتباس الحراري.

معرض «حلم الأرض»

يشار إلى أن الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد، شارك في افتتاح معرض اللوحات الفنية بعنوان «حلم الأرض» مع نائب البرلمان الأوروبي «تيرى مارياني»، بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.

وتضمن المعرض، مجموعة من اللوحات المبتكرة للتشكيليين ومنهم الفنان المصري لطفي أبو سرية مؤسِس ورئيس جمعية فنانين بلا حدود، وركزت اللوحات المعروضة في مضمونها، على البُعد الخاص بالبيئة، وهدف الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الملوثات فى ظل ظاهرة الاحتباس الحراري، وأهمية رفع الوعي البيئي في إطار تعزيز لغة الحوار الثقافي، التي تنشد إلى حماية كوكب الأرض، حيث موطن جميع الكائنات الحية.