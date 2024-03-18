ضبط 3 أشخاص بتهمة تصنيع والاتجار بالألعاب النارية في الفيوم

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الفيوم، سيارتين ربع نقل بدائرة مركز شرطة الشواشنة مُحمل عليهما 65 كرتونة ألعاب نارية بداخلها أكثر من 1,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

بمواجهة قائدي السيارتين لهما معلومات جنائية، قررا بتحصلهما على المضبوطات من عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزته 10 كراتين ألعاب نارية داخلها 250 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، و100 كيلوجرام من خامات التصنيع، وأدوات التصنيع.

وبمواجهته أقر بتصنيعه وحيازته للمضبوطات بقصد التربح منها، وبلغ إجمالي الألعاب النارية المضبوطة 1,8 مليون صاروخ مختلف الأشكال والأحجام، واتخذت الإجراءات القانونية.