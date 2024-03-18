مصطفى غريب لـ«الوطن»: سعيد بتشبيهي بأستاذنا الكبير طلعت زكريا

أعرب الفنان مصطفى غريب الذي يجسد دور العترة ابن الكبير أوي في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عن سعادته بتشبيه الجمهور له بالفنان الراحل طلعت زكريا.

وقال مصطفى غريب لـ«الوطن»: «سعيد جدًا بردود أفعال الجمهور على أعمالي التي أشارك فيها خلال رمضان 2024، وردود الأفعال التي شبهتني بالفنان الراحل العظيم طلعت زكريا، فنان كبير رائع، وأستاذنا، ضحكنا وضحك مصر كلها بخفة ظله، هذا شرف كبير لي».

مسلسل الكبير أوي 8

وشارك مصطفي غريب في مسلسل الكبير أوي 8 بدور العترة ابن الكبير والذي تناول تركيبة حولته من طفل الي شاب بعقل طفل.

المسلسل بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وسماء إبراهيم، وحسين أبو حجاج، وحاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.