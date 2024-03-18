ناقد فني: «فيسبوك» لا يعبر عن المشاهدة الحقيقية للأعمال الدرامية

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، إنّ التريند و«فيسبوك» لا يعبران عن المشاهدة الحقيقية للأعمال الدرامية، فجزء كبير من المشاهدين المصريين لا يعبرون عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي كفئات كبار السن، إنّما الذين يتفاعلون مع الأعمال الدرامية هم الشباب متوسطي العمر.

أعمال درامية متنوعة

وأضاف «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الشركة المتحدة تقدم أعمالا درامية متنوعة، فهي بمثابة وجبة دسمة وثرية للغاية، مشيرًا إلى أنّ جميع مسلسلات المتحدة شيقة وجذابة، والمشاهدين لا يستطيعون متابعتها جميعا بسبب كونها ثرية وكثيرة للغاية.

مشاهدات عالية لـ«سر إلهي»

وتابع بأنّه بدأ يشاهد مسلسل «سر إلهي» منذ يومين وكذلك الأمر على مسلسل «صيد العقارب»، بسبب قوة الأعمال الدرامية المقدمة للمشاهدين، لافتا إلى أنّ «سر إلهي» يحقق نسب مشاهدات عالية للغاية منذ اليوم الأول.