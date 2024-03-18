مسلسل لحظة غضب الحلقة 8.. «يمنى» ليست زوجة شريف الوحيدة

بدأت الحلقة 8 من مسلسل لحظة غضب بمواجهة الفنانة صبا مبارك، التي تجسد دور يمنى لجارها علي قاسم بعد اعترافه لها بأنه هو الذي أرسل لها فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، فعرض عليها أن تستقيل من عملها بالفندق كطباخة وتعمل معه مقابل أن يعطيها هذا الفيديو، وذهبت يمنى إلى الفندق التي تعمل به وطلبت إجازة مفتوحة حتى تنفذ كلام جارها علي قاسم.

صبا مبارك تتعرض للابتزاز من قِبل جارها

وتتعرض يمنى في مسلسل لحظة غضب، الذي يعرض على منصة watch it، للابتزاز من قِبل جارها، الذي يجسد دوره علي قاسم، والذي يمتلك فيديو لها وهي تتخلص من شريف زوجها، والذي يجسده الفنان محمد فراج.

شريف متزوج على يمنى زوجة ثانية

وذهب محمد شاهين، الذي يجسد دور مصطفى شقيق شريق إلى منزل الرقم الذي يتصل على شريف الذي عرفه من خلال زميل سارة الذي يعمل خدمة عملاء في أحد الشركات، ليتفاجأ أن شريف متزوج على يمنى زوجة ثانية وأنّه لديه بنت أيضًا من هذه المرأة.

مسلسل لحظة غضب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل لحظة غضب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، بطولة صبا مبارك، محمد فراج، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.