موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 8 على watch it اليوم

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية يمنى، والتي تعمل شيف في أحد الفنادق الكبرى، وتجسد دورها الفنانة صبا مبارك، ويختفي زوجها شريف الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج في ظروف غامضة يوم الاحتفال بعيد ميلادها.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة رقم 7 على Watch it

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 8 على منصة Watch it، يوميًا في تمام الساعة 11 مساء وبشكل حصري على المنصة، كون المسلسل من إنتاج المنصة الرقمية Watch it.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، بطولة صبا مبارك، محمد فراج، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

وبدأت الحلقة 8 من مسلسل لحظة غضب بمواجهة الفنانة صبا مبارك، التي تجسد دور يمنى لجارها علي قاسم بعد اعترافه لها أنه هو الذي أرسل لها فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، فعرض عليها أن تستقيل من عملها بالفندق كطباخة، وتعمل معه مقابل أن يعطيها هذا الفيديو، وذهبت يمنى إلى الفندق التي تعمل به، وطلبت إجازة مفتوحة حتى تنفذ كلام جارها علي قاسم.