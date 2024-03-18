طارق النهري يفتح المندل في مسلسل المعلم.. ما غرضه من ذلك؟

أحداث مشوقة ومُثيرة شهدتها الحلقة 7 من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، أهمها اجتماع تُجار سوق السمك المتمثلين في عائلة المعلم شداد (طارق النهري)، وتخطيطهم للانتقام من مصطفى شعبان وقتله في السويس قبل العودة بشحنة السمك.

كما شهدت الحلقة إعطاء طارق النهرى شال جيهان قمري للخادمة في منزله حتى تفتح له المندل، وتتحدث مع الجن حتى تصبح جيهان قمري زوجه له دون علم زوجته سلوى خطاب.

حُكم فتح المندل وتسخير الجن

ومن واقع أحداث الحلقة 7 من مسلسل المعلم، نتطرق إلى الحكم الشرعي للجوء الإنسان لتسخيرالجن من أجل تحقيق رغباته كما فعل طارق النهري في أحداث المسلسل، إذ أكد الدكتور محمد أبو السعود، أحد علماء الأزهر الشريف، أن اعتماد الإنسان على فتح المندل وتسخير الجن للحصول على ما يريده حرام شرعًا؛ لأنّ السحر وما يحيطه من أعمال كفتح المندل وخلافه، يُعتبر من الكبائر التي نهى الله تعالى عن ممارستها.

وأضاف أبوالسعود، لـ«الوطن»، أن الله اختص نفسه بعلم الغيب من خلال قوله تعالى «قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ»، لذا حذّر من الذهاب لمن يدعي استطاعته فتح المندل وتسخير الجن لتحقيق الرغبات، مشيرًا إلى أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما».

فريق عمل مسلسل المعلم

يُشار إلى أن مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

وتعرض حلقات مسلسل المعلم طوال شهر رمضان على قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساءً، بالتزامن مع عرض الحلقة عبر منصة Watch It في تمام الساعة 9:45 مساءً.