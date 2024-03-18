أفضل 5 أماكن لشراء السمك من السويس.. ذهب إليها مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

في أحداث الحلقة الـ7 من مسلسل المعلم، توجه مصطفى شعبان الذي يجسد شخصية المعلم حامد إلى السويس لشراء السمك، حتى يواجه التحديات التي وضعه فيها المعلم شداد، في ظل سيطرته على السوق بأكمله، وظهر حامد -مصطفى شعبان- قلقًا بشأن تمكنه من شراء طاولة سمك واحدة من السويس؛ إذ لا تتوقف سيطرة المعلم شداد على السوق فحسب، بل تمتد إلى الميناء أيضًا.

وفي هذا الإطار نوضح أفضل أماكن بيع الأسماك في السويس، من حيث أعلى جودة، وأقل سعر، مقارنًة بباقي الأسواق.

أسواق السمك بالسويس

محافظة السويس تعد وجهة مثالية لعشاق الأسماك المتنوعة غير التقليدية؛ إذ يتوفر بها مجموعة كبيرة من الأسماك المحلية والمستوردة بأسعار تنافسية مقارنة بباقي المدن الساحلية، ومن أفضل أماكن شراء الأسماك بها ما يلي:

سوق الأنصاري

يمثل السوق أحد أهم متاجر الأسماك في المحافظة، ويذهب إليه الناس من كل المحافظات، وخاصًة التجار؛ إذ يوجد به أنواع عديدة من الأسماك، وبأسعار مختلفة مناسبة للجميع.

سوق السمك بالميناء

يوجد هذا السوق بجوار الميناء، يتوفر به تشكيلة كبيرة من الأسماك الغريبة والتقليدية؛ إذ يمكنك أن تقابل القرش وتلتقط الصور معه ومن ثم تأكله، كما تتوفر الأسماك بالسوق بمختلف الأحجام مع تنوع في الجودة.

سوق السمك بمنطقة الأربعين

من الأسواق الشعبية بمدينة السويس، سوق السمك بحي الأربعين، إذ يوجد السوق بالقرب من المناطق السكنية، وينقسم إلى محال تجارية، يعرض فيها التجار بضاعتهم بأسعار تنافسية مع الأسواق الكبيرة بالسويس.

متاجر وسط المدينة

من الضروري الإشارة إلى المحال التجارية للأسماك بمنطقة وسط البلد في مدينة السويس؛ إذ تحتوي على أسماك طازجة ومختلفة الأنواع، ما يجعلها تلبي احتياجات الزبائن المتنوعة، فلا يوجد نوع غير متوفر لديهم.

الصيادين المحليين

عادًة ما يتجول بأحياء السويس البحرية مجموعة من الصيادين، الذين يبيعوا السمك فور اصطياده من البحر، ما يجعل أسماكهم أفضل مقارنًة بالأسواق، ولكن من العيوب التي قد تواجه البعض في الشراء الصيادين المحليين، عدم توافر عنصر التنوع لديهم في الأسماك.