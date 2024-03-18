موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 8 على قناة الحياة اليوم

ينتظر الجمهور موعد مع عرض الحلقة 8 من مسلسل المعلم اليوم على قناة الحياة، إذ أنَّ الحلقة السابقة حملت الكثير من الإثارة والتشويق وذلك من خلال «عنتر» منذر رياحنة الذي اتفق مع بلطجية لسرقة السمك الذي سيشتريه المعلم «حامد» مصطفى شعبان من السويس.

موعد عرض الحلقة الـ8 من مسلسل المعلم

يأتي موعد عرض الحلقة الـ 8 من مسلسل المعلم في تمام الساعة 9:45 مساءً اليوم على قناة الحياة، كما يتم عرضها على منصة watch it.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل المعلم

شهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل المعلم تصاعداً كبيراً، إذ اشتد الصراع بين «حامد» مصطفى شعبان وبين عائلة «شداد» طارق النهري، وتعرض للهجوم من قِبل رجال «شداد» في أحد الاستراحات على طريق السويس.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان وميران عبدالوارث ومنذر رياحنة وأسامة الهادي وهاجر أحمد وسهر الصايغ والطفل جان رامز وطارق النهري كما انه يحمل توقيع المخرج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.